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Эксперт объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на курсе рубля

Аналитик Лоссан: снижение ключевой ставки ЦБ может привести к ослаблению рубля
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Снижение ключевой ставки Банка России приведет к удешевлению кредитов, росту денежной массы и повышению инвестиционной активности, но вместе с тем может повлиять и на курс рубля. Об этом в беседе с РИАМО сообщил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Центробанк может снизить ключевую ставку до 18% уже на ближайшем заседании в пятницу, 25 июля. По мнению экспертов, опрошенных газетой «Известия», такой шаг регулятора вполне вероятен на фоне ослабления инфляции и падения деловой активности.

«В целом снижение ключевой ставки увеличивает риск ослабления национальной валюты, однако на практике в течение последнего десятилетия курс рубля далеко не всегда реагировал на это мгновенно или в ожидаемой степени», — отметил Лоссан.

Основными драйверами изменений курса российской валюты являются внешние шоки и отток капитала, а изменение ключевой ставки лишь усиливает или ослабляет эти тренды, добавил экономист.

Инвестсоветник, партнер Российского экспортного центра Сергей Варфоломеев до этого говорил, что снижение ключевой ставки ЦБ поменяет ситуацию на рынке кредитов и вкладов. Так, бизнесу предоставят более дешевые займы, на фоне чего он сможет позволить себе расширение, реализацию новых проектов. При этом люди начнут проявлять повышенный интерес к жилью и товарам, так как займы будут более доступными.

Ранее стало известно, что будет с рублем при нефти ниже $60.

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