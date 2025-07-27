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В Китае высоко оценили расширение Россией трассы М-12

Baijiahao: в Китае высоко оценили расширение РФ трассы М-12, несмотря на санкции
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Максим Богодвид/РИА Новости

Президент России Владимир Путин демонстрирует устойчивость своей страны на фоне давления со стороны Запада. об этом пишет китайское издание Baijiahao.

В материале отмечается, что Россия продолжает развивать инфраструктуру, несмотря на санкции. В качестве примера он привел открытие участка трассы М-12 «Восток», которая теперь соединяет Дюртюли в Башкирии и Ачит в Свердловской области. На торжественной церемонии президент Росии Владимир Путин рассказал о планах по расширению трассы, включая строительство подходов к границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

«Трассу назвали важной частью коридора Западная Европа — Западная КНР. По мнению китайских аналитиков, развитие инфраструктуры укрепляет позиции России вопреки санкциям», — говорится в статье.

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