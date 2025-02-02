Россия увеличила импорт виски из Грузии до рекордного уровня

ТАСС: Россия в 2024 году увеличила импорт виски из Грузии в 60 раз

Импорт грузинского виски на рынок России в 2024 году составил свыше 1,3 тыс. тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

По информации агентства, данный показатель в десятки раз превосходит поставки предыдущих лет.

«Объем поставок виски из Грузии в Россию в прошлом году составил 1 338,97 тонны. В 2023 году этот показатель составлял лишь 22,12 тонны, а в предыдущие годы — менее 10 тонн», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что российский рынок составил около половины от всего экспорта грузинского виски. В сравнении с 2023 годом суммарный экспорт продукта вырос на 3,5%.

Помимо РФ, виски из Грузии поставляется в Армению и страны Евросоюза.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что японская компания Suntory, владеющая брендом бурбона Jim Beam, накапливает запасы американского виски в Европе и готовится к глобальным торговым войнам. По данным издания, представители компании планируют выйти и закрепиться на рынке США из-за введения пошлин в Европе.

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