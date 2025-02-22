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Россия импортировала из Грузии рекордный объем яблок

Грузия в январе в 6,6 раза увеличила экспорт яблок в Россию до 2,4 тысячи тонн
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РИА «Новости»

Грузия в январе текущего года экспортировала в Россию более 2,4 тысячи тонн яблок — в 6,6 раза больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

С начала текущего года Грузия поставила России 2471,93 тонны свежих яблок на $1,5 млн. Этот рекордный объем для января, он превышает суммарный экспорт яблок в РФ за первые три квартала прошлого года (1930,06 тонны). Всего в 2024 году республика экспортировала в РФ 8669,32 тонны яблок на $5,5 млн.

Также Грузия увеличила экспорт груш в Россию — в январе текущего года поставки составили 27,44 тонны, что в два раза больше прошлогоднего показателя.

При этом экспорт вина из Грузии в Россию в январе 2025 года составил 2,5 тыс. тонн, что вдвое меньше относительно аналогичного месяца годом ранее, когда объем поставок составлял 5 тысяч тонн. В то же время Грузия нарастила объем поставок в Россию минеральной и газированной воды без содержания сахара.

Ранее Россия увеличила импорт виски из Грузии до рекордного уровня.

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Россия — Грузия
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