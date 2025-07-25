В Минэкономразвития высказались об ожиданиях от новых шагов ЦБ по ставке

Решение Центробанка (ЦБ) России о снижении ставки было ожидаемым, важно, чтобы дальнейшие действия регулятора были своевременными и соразмерными. Об этом заявили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, пишет РИА Новости.

«Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым. Поэтому важно, чтобы дальнейшие решения были своевременными и соразмерными», — сказали в ведомстве.

25 июля стало известно, что совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. В ЦБ сообщили, что такое решение было принято в связи с тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось. Рост внутреннего спроса замедляется, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка, опрошенных «Газетой.Ru». В частности, сенатор Ольга Епифанова предсказывала снижение ключевой ставки до 18–19% годовых. Она пояснила, что инфляция в России замедляется, а население и бизнес стали брать меньше кредитов.

Ранее эксперт объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на курсе рубля.