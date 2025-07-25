Набиуллина рассказала, что может произойти с ключевой ставкой в ближайшие месяцы

Ключевая ставка Центробанка в ближайшие месяцы может снизиться еще на 1-2% или остаться неизменной. Об этом рассказала председательница Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то он предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение по 100, по 150 и по 200 базисных пунктов, равно как и паузы», — заявила она.

Отмечается, что конкретные решения будут зависеть от поступающих в моменте данных.

До этого Банк России понизил прогноз по средней ключевой ставке до 18,8–19,6%. В ЦБ отметили, что будут поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

25 июля стало известно, что совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. В ЦБ сообщили, что такое решение было принято в связи с тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось. Рост внутреннего спроса замедляется, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Ранее в Совфеде оценили последствия решения ЦБ по ключевой ставке.