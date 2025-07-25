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ЦБ скорректировал прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год

Банк России понизил прогноз по средней ключевой ставке до 18,8–19,6%
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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центробанк России понизил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год. С 19,5–21,5% он снизился до 18,8–19,6%, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что будут поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

«В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12,0–13,0% годовых в 2026 году», — говорится в публикации.

25 июля стало известно, что совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. В ЦБ сообщили, что такое решение было принято в связи с тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось. Рост внутреннего спроса замедляется, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка, опрошенных «Газетой.Ru». В частности, сенатор Ольга Епифанова предсказывала снижение ключевой ставки до 18–19% годовых. Она пояснила, что инфляция в России замедляется, а население и бизнес стали брать меньше кредитов.

Ранее эксперт объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на курсе рубля.

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