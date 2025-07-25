В Совфеде оценили последствия решения ЦБ по ключевой ставке

Ставки по ипотеке в российских банках упадут до 24%, а по потребительским займам — до 23-25% после решения ЦБ, заявила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова.

«Итоги заседания ЦБ в целом совпали с ожиданиями рынка — снижения ключевой ставки ждали заранее в условиях замедляющейся инфляции и относительной стабильности на валютном рынке. Регулятор по-прежнему действует осторожно, сигнализируя, что приоритетом остается удержание инфляции вблизи целевого ориентира в 4%. Это указывает на то, что политика смягчения денежно-кредитных условий будет развиваться постепенно, без резких шагов.

После изменения ставки банки начнут корректировать свои продукты: ставки по вкладам с высокой долей вероятности уменьшатся в пределах 1–2 процентных пунктов в ближайшие недели. К осени депозиты в среднем, оценочно, должны подешеветь до 14–15% годовых. Займы для населения, включая ипотеку и потребительские кредиты, должны отреагировать более плавно. Ипотечные ставки могут снизиться до 24–25%, а по потребительским займам — достичь диапазона 23–25% в зависимости от кредитной политики конкретного банка», — отметила Епифанова.

25 июля Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18%. Подробнее — в нашем материале.

По информации на 10 июля 2025 года, средняя ставка по потребительским займам в 20 крупнейших российских банках была 31,68% годовых. Средняя ставка по необеспеченным кредитам достигала 33,96%, а по залоговым — 28,03%. Средние ставки по ипотеке в России на новостройки были 24,48%, а на вторичное жилье — до 24,6%.

Ранее ЦБ скорректировал прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год.