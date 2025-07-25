Спрогнозирован уровень ключевой ставки на следующем заседании

ЦБ на заседании 12 сентября снизит ключевую ставку до 17% с вероятностью 68%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Учитывая тот факт, что 25 июля был сделан содержательно положительный скачок на пути снижения ключевой ставки сразу на 2 процентных пункта, то на следующем заседании маловероятным мне видится движение более чем на 1 п.п. Пожалуй, исключаю вероятность снижения на 0,5 п.п. на ближайшем заседании ввиду незначительности такого решения при текущем значении ключевой ставки. Вероятность сохранения ключевой ставки на уровне 18% оцениваю в 27%, а снижения ключевой ставки до 16-16,5% — в 5%», — отметил Балынин.

Он исключил повышение ключевой ставки на плановых заседаниях в 2025 году. Банк России еще 6 июня сделал выбор в пользу смягчения денежно-кредитной политики, поэтому дальнейший долгосрочный тренд будет именно в этом направлении, заключил Балынин.

25 июля ЦБ уменьшил ключевую ставку с 20 до 18%. Подробнее — в нашем материале.

Ранее в Совфеде оценили последствия решения ЦБ по ключевой ставке.