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В Госдуме заявили об аналогах Snickers и Twix в России

Депутат Делягин: в России уже производятся аналоги батончиков Snickers и Twix
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DarioZg/Shutterstock/FOTODOM

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил в разговоре с «Лентой.ру», что американская компания Mars производит шоколадные батончики в России, завышая цены.

«Будут другие производители выпускать батончики или они нормализуют цены», — сказал депутат.

По словам Делягина, аналоги батончиков уже производятся, но допускаются на не самых известных прилавках.

24 июля стало известно, что группа X5 остановила отгрузки продукции Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Среди брендов компании есть одноименные шоколадные батончики, а также Snickers, Twix и Orbit.

В X5 объяснила решение несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования.

В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России. Помимо этого, компания решила остановить рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции.

Ранее Mars уточнил информацию об остановке поставок в «Пятерочку» и «Перекресток».

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