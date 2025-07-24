Mars уточнил информацию об остановке поставок в «Пятерочку» и «Перекресток»

Остановка отгрузок продукции Mars в магазины группы Х5 коснулась только кондитерских изделий и не затронула корма для животных, включая Whiskas. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Mars.

«Ситуация коснулась только сегмента кондитерских изделий», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, будут ли продолжаться поставки кормов для домашних животных, числе которых корм Whiskas для кошек и Pedigree для собак, в магазины X5.

Незадолго до этого сообщалось, что группа X5 остановила отгрузки продукции Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Среди брендов компании есть одноименные шоколадные батончики, а также Snickers, Twix и Orbit.

В X5 объяснила решение несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования.

В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России. Помимо этого, компания решила остановить рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции.

Ранее москвич получил более двух лет за попытку перепродать украденные шоколадные батончики.