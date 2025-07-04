Онлайн-продавцы объединились с торговыми сетями против скидок на маркетплейсах

Торговые сети и маркетплейсы попросили внести изменения в финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Письма они направили замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, пишет РБК.

«Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, которые компания может инвестировать в скидки в течение года, — не более 10% общего оборота товаров площадки за прошлый год», — говорится в материале.

По мнению представителей рынка, возможность финансировать скидки приведет к монополизации рынка, уменьшению числа продавцов, а также подъему цен.

Также авторы письма предлагают сократить срок принятия закона почти на год — до марта 2026-го.

Накануне правительство Российской Федерации представило в Государственную думу законопроект, касающийся отдельных аспектов регулирования платформенной экономики в России. В пояснительной записке к законопроекту указано, что его целью является создание безопасной цифровой среды на цифровых платформах, а также формирование правовых условий для развития и функционирования таких платформ.

Законопроект определяет основные понятия, которые ранее не были закреплены в законодательстве Российской Федерации, в частности, понятие «платформенная экономика». Под платформенной экономикой понимается совокупность имущественных отношений, возникающих в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или иных целей.

Ранее Путин призвал ускорить принятие закона о платформенной экономике.