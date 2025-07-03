В Госдуму внесли проект закона о платформенной экономике

Правительство Российской Федерации представило в Государственную думу законопроект, касающийся отдельных аспектов регулирования платформенной экономики в России. Соответствующий проект закона (959244-8) был опубликован в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его целью является создание безопасной цифровой среды на цифровых платформах, а также формирование правовых условий для развития и функционирования таких платформ.

Законопроект определяет основные понятия, которые ранее не были закреплены в законодательстве Российской Федерации, в частности, понятие «платформенная экономика». Под платформенной экономикой понимается совокупность имущественных отношений, возникающих в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или иных целей.

Согласно законопроекту, «цифровая платформа» определяется как информационная система, включающая в себя сайт в интернете и программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие технические, организационные, информационные и иные возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе для обмена информацией, ее распространения, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг.

До этого сообщалось, что новый законопроект «О платформенной экономике» обяжет операторов маркетплейсов указывать в карточке каждого товара информацию о продавце, в том числе о его иностранном происхождении.

Ранее Путин призвал ускорить принятие закона о платформенной экономике.