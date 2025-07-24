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В Госдуме предупредили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ

Депутат Колунов: с марта 2026-го срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 15-е число
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

С 1 марта следующего года последний день оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

Депутат подчеркнул, что перенос срока даст россиянам больше времени для своевременной оплаты. Это уменьшит риск просрочек и штрафных санкций, так как гражданам зарплату выплачивают 12-го или 15-го числа месяца.

Кроме того, Колунов отметил, что перенос полезен управляющим компаниям и поставщикам коммунальных услуг. Он упростит им планирование и обработку платежей, снизит в начале месяца нагрузку на бухгалтерию.

21 июля сообщалось, что плату за текущий ремонт в многоквартирных домах предложили выделить в отдельную строчку в квитанциях.

Ранее в Госдуме напомнили, как не платить за ЖКХ во время отпуска.

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