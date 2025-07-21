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Плату за ремонт хотят выделить в отдельный платеж

Плату за текущий ремонт предложили сделать отдельным платежом в квитанции
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Плату за текущий ремонт в многоквартирных домах предложили выделить в отдельную строчку. Об этом сообщила газета «Известия».

Соответствующий законопроект с поправками в Жилищный кодекс намерены внести в Госдуму представители «Единой России».

В документе говорится, что его цель — совершенствование процедуры планирования текущего ремонта, порядка начисления платы за содержание жилых помещений, повышения прозрачности и целевого расходования средств, собранных с жильцов. В данный момент текущий ремонт входит в строку «содержание жилплощади», и, как считают депутаты, расходование этих средств может быть часто нецелевым.

Авторы инициативы предлагают выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа в составе платы за содержание жилого помещения, а также ввести в законодательство понятие «Программа текущего ремонта». Разрабатывать ее будет управляющая компания, а утверждать — жильцы на общем собрании. Порядок разработки этого документа установит правительство.

С 1 июля 2025 года в России произошло повышение коммунальных тарифов. В зависимости от региона рост стоимости ЖКУ будет существенно варьироваться. В среднем по стране платежи выросли на 11,9%.

Ранее в Госдуме напомнили, как не платить за ЖКХ во время отпуска.

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