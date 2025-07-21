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СМИ: в ЕС готовы согласиться на невыгодную сделку по тарифам с США

Bloomberg: ЕС спешит заключить сделку с США и готовится к худшему сценарию
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Global Look Press

Евросоюз готов заключить с США невыгодную сделку по пошлинам, чтобы «выйти из тупика». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговорщики Евросоюза и США готовятся к очередной неделе интенсивных переговоров, стремясь заключить торговое соглашение к 1 августа — сроку, после которого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 30% пошлины на большинство товаров, экспортируемых из ЕС.

«Официальные лица в Брюсселе готовы принять несбалансированное соглашение в пользу США, если это необходимо для выхода из тупика до истечения крайнего срока. Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, обе стороны пока не добились решающего прорыва, несмотря на состоявшийся ранее раунд переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе», — говорится в материале.

В связи с этим ЕС также активизирует подготовку к ответным действиям в случае отсутствия соглашения. Чиновники ЕС должны встретиться уже на этой неделе, чтобы разработать план мер реагирования на возможный отказ от сделки с Трампом, чья позиция на переговорах о тарифах ужесточилась перед дедлайном.

До этого сообщалось, что американский президент ужесточил условия переговоров с Европейским союзом по торговому соглашению, выдвинув требование о включении в него минимальных пошлин в размере от 15 до 20%.

Ранее FT не исключила, что Трамп снова поменяет свою позицию по Украине.

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