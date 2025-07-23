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СМИ узнали о подготовке «жестких мер» Германией и Францией против США

FT: Германия и Франция готовят «жесткие меры» против США
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Global Look Press

Германия и Франция готовят «жесткие меры» против США, пишет Financial Times (FT).

По информации издания, речь идет о подготовке санкций со стороны Евросоюза в случае, если США пойдут на компромисс по торговым пошлинам.

«Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар и выложить на стол любой вариант, который изменит баланс переговоров», — поделился министр промышленности Франции Марк Ферраччи.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что на данном этапе не считает целесообразным вводить ответные меры ЕС для урегулирования противоречий с США.

Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз готов заключить с США невыгодную сделку по пошлинам, чтобы «выйти из тупика».

Переговорщики Евросоюза и США готовятся к очередной неделе интенсивных переговоров, стремясь заключить торговое соглашение к 1 августа — сроку, после которого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 30% пошлины на большинство товаров, экспортируемых из ЕС.

Ранее FT не исключила, что Трамп снова поменяет свою позицию по Украине.

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