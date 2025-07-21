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В ФРГ заявили, что не считают нужным на данном этапе отвечать на пошлины США

Мерц не считает целесообразным вводить ответные меры на пошлины США
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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что на данном этапе не считает целесообразным вводить ответные меры ЕС для урегулирования противоречий с США. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, информирует ТАСС.

«Канцлер ФРГ ясно дал понять в пятницу, что он не считает вступление в силу контрмер на данном этапе подходящим для достижения цели переговоров. Именно поэтому он утверждал, что время до конца июля следует использовать для переговоров», — поделился Корнелиус.

Он добавил, что не стоит пренебрегать периодом после июля. Еврокомиссия и государства — члены ЕС в настоящее время обсуждают именно этот вопрос, уточнил Корнелиус. Также Мерц обсудит вопрос американских пошлин с президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз готов заключить с США невыгодную сделку по пошлинам, чтобы «выйти из тупика».

Переговорщики Евросоюза и США готовятся к очередной неделе интенсивных переговоров, стремясь заключить торговое соглашение к 1 августа — сроку, после которого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 30% пошлины на большинство товаров, экспортируемых из ЕС.

Ранее FT не исключила, что Трамп снова поменяет свою позицию по Украине.

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