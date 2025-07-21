В ФРГ заявили, что не считают нужным на данном этапе отвечать на пошлины США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что на данном этапе не считает целесообразным вводить ответные меры ЕС для урегулирования противоречий с США. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, информирует ТАСС.

«Канцлер ФРГ ясно дал понять в пятницу, что он не считает вступление в силу контрмер на данном этапе подходящим для достижения цели переговоров. Именно поэтому он утверждал, что время до конца июля следует использовать для переговоров», — поделился Корнелиус.

Он добавил, что не стоит пренебрегать периодом после июля. Еврокомиссия и государства — члены ЕС в настоящее время обсуждают именно этот вопрос, уточнил Корнелиус. Также Мерц обсудит вопрос американских пошлин с президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз готов заключить с США невыгодную сделку по пошлинам, чтобы «выйти из тупика».

Переговорщики Евросоюза и США готовятся к очередной неделе интенсивных переговоров, стремясь заключить торговое соглашение к 1 августа — сроку, после которого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 30% пошлины на большинство товаров, экспортируемых из ЕС.

Ранее FT не исключила, что Трамп снова поменяет свою позицию по Украине.