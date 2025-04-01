Россиянам пообещали, что отечественные вина не подорожают

Отечественные вина не подорожают из-за рекомендации отводить под них 20% в винных картах российских ресторанов, кафе и баров. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«На цену не повлияет [эта] рекомендация. Через общепит продается чуть более 5% общих продаж вина. Для роста объемов производства наших вин [рекомендация] особого значения не имеет. Однако требование странное по отношению к ресторанам национальной кухни. Это как требование иметь борщ и квашеную капусту в каждом ресторане, например, японском или итальянском», — отметил Шапкин.

С 1 апреля в России ресторанам, кафе и барам рекомендовано в винных картах отводить 20% отечественным винам. Рекомендация содержится в национальном стандарте ГОСТ Р «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт». ГОСТ был утвержден Росстандартом 11 ноября 2024 года при участии Федерации рестораторов и отельеров России, Ассоциации виноградарей и виноделов России и других специалистов и вступает в силу с 1 апреля. Соблюдение этих рекомендаций является добровольным и направлено на популяризацию российских вин среди потребителей.

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