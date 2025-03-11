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Экспорт российского вина вырос почти в четыре раза

«Агроэкспорт»: экспорт вина из России вырос в январе 2025 года в 3,9 раза
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Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Экспорт российского вина в январе вырос почти в четыре раза. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

По предварительным оценкам экспертов, в первом месяце этого года Россия поставила на зарубежные рынки около 300 тонн виноградного вина.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,9 раза в натуральном выражении», — заявили в «Агроэкспорте».

Основными покупателями стали Китай и Турция — около 200 тонн и около 100 тонн соответственно. По данным Росалкогольтабакконтроля, за январь — февраль в России было выпущено 5,102 млн декалитров вина.

В феврале сообщалось, что в России импортное вино с февраля 2024 по февраль 2025 подорожало примерно на 40%. «Коммерсантъ» отмечал, что в России почти нет зарубежных вин дешевле 1 тысячи рублей за бутылку из-за роста акцизов и проблем с трансграничными платежами.

Ранее россиян предупредили о скачке цен на пиво и посоветовали переходить на вино.

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