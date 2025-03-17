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Россияне резко перестали покупать водку

Росалкогольтабакконтроль: продажи водки упали на 5,1% в январе-феврале 2025 года
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Владимир Астапкович/РИА Новости

За первые два месяца зимы 2025 года продажи водки в России сократились на 5,1% по сравнению с результатами января и февраля 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

«Сократились на 5,1% и продажи водки — до 11,4 млн дал. На 10,7% до 2,1 млн дал упали в России продажи коньяка», — говорится в сообщении.

По данным агентства, общие продажи алкогольной продукции, без учета пива, сидра и медовухи, сократились на 12,2% до 32 млн декалитров. В отчете отмечается, что в сегменте алкогольных напитков крепостью выше 9% снижение продаж за первые два месяца составило 2,2%. За этот период в 2025 году было реализовано 18,7 млн дал, а в 2024 году — 19,1 млн дал.

Максимальное снижение продемонстрировала категория слабоалкогольной продукции — объем продаж в январе — феврале текущего года года сократился на 88,8% и составил 330,6 тыс. дал.

До этого руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что резкое падение продаж водки и коньяка связано с тем, что граждане переключились на настойку боярышника и суррогаты.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании игристых вин.

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