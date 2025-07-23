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Стало известно, когда в России остановится снижение цен на овощи

Экономист Тихонов: снижение цен на овощи в России остановится к осени
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Цены на некоторые овощи, в том числе лук, морковь, картофель, перестанут снижаться в конце августа — начале сентября, после этого они будут постепенно увеличиваться. Об этом kp.ru рассказал руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Он отметил, что осенью в магазины поступят тепличные помидоры и огурцы, цены на которые будут выше из-за затрат на обогрев и освещение. Помимо этого, урожай будет идти на хранение, поэтому к стоимости добавятся расходы на содержание овощехранилищ.

Газета «Известия» до этого писала, что властям предложили зафиксировать цены на продукты для борьбы с инфляцией. Под заморозку стоимости должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты.

«В сентябре начнется спад грунтовых, пойдут тепличные. А они не могут быть дешевыми — сказывается высокий расход электроэнергии и газа на обогрев и создание нужного освещения. Плюс высокая импортная составляющая в тепличных хозяйствах, поскольку в последние 10-15 лет мы в этом секторе применяли в технологиях западные пакетные решения», — отметил Тихонов.

При этом пока покупатели могут купить свежие овощи по доступной цене, потому что ранние овощи не хранятся долго и продавцы стараются как можно быстрее продать их.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого говорил, что в августе в России произойдет значительное сезонное снижение цен на овощи и фрукты.

Ранее сообщалось, что антимонопольщики усилят контроль за ценами на воду в аэропортах Москвы.

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