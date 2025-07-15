Россиянам рассказали о грядущем сезонном снижении цен на овощи и фрукты

Доцент Балынин: в августе произойдет сезонное снижение цен на овощи и фрукты

В августе в России произойдет значительное сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, поступление на прилавки отечественного урожая существенно снизит цены на плодоовощную продукцию. По мнению Балынина, в августе картофель подешевеет в полтора-два раза, лук — на 30–35%, морковь — на 30–35%, капуста — на 30–40%, свекла — на 15–20%. Цены на помидоры, скорее всего, уменьшатся на 30–40%, на огурцы — на 15–20%. Свежая зелень — лук, укроп, петрушка — может подешеветь на 10–15%.

Кроме того, отметил Балынин, в августе в два раза подешевеют арбузы и дыни.

14 июля преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин заявил, что в августе овощи в российских магазинах подешевеют на 10–20%.

Ранее сообщалось, что в России подорожали яйца.