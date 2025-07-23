Трамп объявил о крупнейшей торговой сделке с Японией

Соединенные Штаты заключили с Японией крупнейшую торговую сделку на $550 млрд. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

По его словам, Вашингтон только что заключил масштабную сделку с Токио, возможно, самую крупную из когда-либо заключенных сделок. В соответствии с ней Япония инвестирует $550 млрд в американскую экономику, которая получит 90% прибыли. Кроме того, США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты. При этом пошлина в 15% будет зеркальной.

Трамп добавил, что заключенная сделка создаст сотни тысяч рабочих мест.

22 июля Трамп заявил, что Индонезия отменит пошлины на американские товары и ограничения на поставки полезных ископаемых в США.

21 июля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что планируемое введение Трампом 1 августа пошлин против 14 стран, которым он ранее пригрозил тарифами в размере до 40%, заставит их пойти на еще более выгодные торговые соглашения с Вашингтоном.

Ранее Трамп анонсировал пошлины против 150 стран.