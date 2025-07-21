В США заявили, что пошлины против 14 стран заставят их пойти на выгодные сделки

Планируемое введение американским президентом Дональдом Трампом 1 августа пошлин против 14 стран, которым он ранее пригрозил тарифами в размере до 40%, заставит их пойти на еще более выгодные торговые соглашения с США. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в ответ на вопрос о возможности отсрочки начала действия тарифов, передает телеканал CNBC.

«Посмотрим, что решит президент. Но если мы каким-то образом вернемся 1 августа к тарифам, то я думаю, что более высокий уровень пошлин окажет большее давление на эти страны, вынуждая их заключать более выгодные соглашения», — отметил глава минфина.

До этого стало известно, что Евросоюз готов заключить с США невыгодную сделку по пошлинам, чтобы «выйти из тупика». В Брюсселе и Вашингтоне готовятся к очередной неделе интенсивных переговоров, стремясь заключить торговое соглашение к 1 августа — сроку, после которого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 30% пошлины на большинство товаров, экспортируемых из ЕС.

Ранее Трамп анонсировал пошлины против 150 стран.