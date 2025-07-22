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Мосбиржа начала расчет индекса создания стоимости

Мосбиржа начала расчет индекса создания стоимости в рамках инициативы с ЦБ РФ
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Московская биржа в рамках совместной инициативы с Банком России начала расчет и публикацию индекса создания стоимости. Об этом сообщается на сайте площадки.

Индекс разработан и рассчитывается в рамках программы создания акционерной стоимости — совместной инициативы Банка России и Московской биржи, направленной на повышение инвестиционной привлекательности российских публичных компаний, а также увеличение их акционерной стоимости и поддержку лучших корпоративных практик.

Решение о включении акций в индекс принимает комитет, в который входят представители Мосбиржи, Банка России и АКРА. Он анализирует корпоративное управление, информационную прозрачность эмитента и его финансовые показатели. Статус участника программы нужно подтверждать минимум раз в год. Участвовать могут эмитенты, чьи акции находятся в первом или втором уровне листинга Мосбиржи.

Старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына отметила, что включение акций в индекс создания стоимости означает, что компании демонстрируют высокие стандарты корпоративного управления, финансовой дисциплины и долгосрочной ориентации на создание ценности для акционеров. По ее словам, это стимулирует рост прозрачности и ответственности среди эмитентов, что особенно важно для дальнейшего развития инвестиционного климата в стране.

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