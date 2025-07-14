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Индекс Мосбиржи резко вырос на фоне угроз Трампа

IMOEX: индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов после заявлений Трампа
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Jonathan Ernst/Reuters

Индекс Мосбиржи резко вырос на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины против России. Об этом говорится на официальном сайте IMOEX.

Резкий рост на рынке акций произошел после того, как американский лидер пригрозил ввести 100% вторичные пошлины против РФ, если за 50 дней конфликт на Украине не будет урегулирован.

К 18:23 по московскому времени индекс Мосбиржи подскочил до 2697,48 пункта (+2,1%), индекс РТС — до 1084,27 пункта (+1,5%). К 18:50 по московскому времени индекс продолжил увеличиваться и достиг 2719,91 пункта.

До этого сенатор Линдси Грэм сообщил о намерении главы Белого дома ввести новые санкции против РФ. Этот законопроект предусматривает введение 500% тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут торговую войну со всем остальным миром.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский фондовый рынок упал на фоне критики РФ Трампом.

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