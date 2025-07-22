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В Венгрии заявили, что не откажутся от российских нефти и газа

Глава МИД Сийярто: Венгрия не откажется от нефти и газа России
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AP

Венгрия никогда не откажется от российских нефти и газа. Об этом написал министр иностранных дел страны Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы не допустим этого, для нас Венгрия на первом месте. Я ясно дал понять это послам стран ЕС в Будапеште», — добавил дипломат.

19 июня Сийярто сообщил, что его страна планирует импортировать из России 8-8,5 млрд кубометров газа в 2025 году. Он также отметил, что Будапешт не хочет отказываться от поставок российской нефти по «Дружбе», поскольку он является главным маршрутом.

Позднее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует заставить Венгрию отказаться от российских энергоресурсов. По его словам, если это произойдет, счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Политик подчеркнул, что не позволит Европейскому союзу пожертвовать венгерскими семьями ради Украины.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии намерены построить нефтепровод совместно с Россией и Сербией.

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