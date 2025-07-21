Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Белград, Москва и Будапешт сегодня подпишут договор о строительстве нового нефтепровода.

«Сегодня мы проводим переговоры с нашими сербскими и российскими коллегами о строительстве нового нефтепровода, соединяющего Венгрию с Сербией», — отметил Сийярто.

При этом глава венгерского МИД не уточнил, с кем именно велись переговоры о строительстве нефтепровода со стороны РФ и Сербии.

До этого сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 100% против тех стран, которые покупают нефть у России, речь идет об Индии, Китае и Бразилии.

До этого декан факультета финансовой экономики МГИМО МИД России Игбал Гулиев говорил, что новые антироссийские санкции Европейского союза, которые включают ограничение цен на нефть и запрет импорта нефтепродуктов из российского сырья через третьи страны, ударят по европейским покупателям.

Ранее Такер Карлсон заявил, что США навредили себе, недооценив способности российской экономики.