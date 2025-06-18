На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД задумались об автоматической передаче накопительной пенсии в программу сбережений

Аксаков призвал обсудить автоматическую передачу накопительной пенсии в ПДС
close
Анастасия Петрова/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил обсудить вопрос автоматического перевода накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Его слова приводит ТАСС.

«Я посмотрел бы еще на административное решение перевода из НПФ в ПДС. Это дискутировать надо, чтобы посмотреть, как нам убедить тех, кто еще не перешел в ПДС из НПФ», — отметил он.

По словам Аксакова, в данном вопросе и пережать нельзя, чтобы люди доверяли государству. При этом нужно рассмотреть возможность принятия законодательного решения, чтобы «все были переведены в ПДС».

«Будут плюсы от ПДС. Люди увидят, как это все работает, нам легче будет принять некоторые более серьезные решения», — подчеркнул парламентарий.

До этого депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что россиянам нужно зарабатывать не менее 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов, чтобы получить максимальное количество пенсионных баллов за год.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить «вторую пенсию».

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами