Финансист объяснил, кому выгодно участвовать в программе долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) за первые 1,5 года реализации набрала обороты – сегодня по ней заключено 5 млн договоров. Это удобный инструмент для создания «подушки безопасности» при финансовой поддержке государства, которая особенно выгодна людям со стабильным заработком, стремящимся накопить крупную сумму денег, рассказал 360.ru финансист, эксперт по защите капитала Иван Орлов.

Отметим, что недавно Банк России анонсировал масштабные изменения в правилах инвестирования пенсионных резервов. Как сообщили эксперты газете «Известия», планируется, в числе прочего, отменить ключевые лимиты на вложения в ценные бумаги, расширить перечень разрешенных активов и увеличить долю рисковых инструментов. В Совфеде подчеркивают, что в планах инициативы – совершенствовать механизмы, которые обеспечат стабильный рост пенсионных накоплений и защиту интересов будущих пенсионеров.

Что касается ПДС, то ее в России запустили 1 января 2024 года. Сегодня этот механизм может помочь жителям накопить средства на что-то значимое – например, на учебу, машину, квартиру. При вступлении в программу в течение первых трех лет государство будет добавлять к взносам россиян дополнительные средства в зависимости от суммы счета – максимум 36 тыс. рублей в год. Все внесенные в ПДС средства передаются в управление НПФ (негосударственный пенсионный фонд) и другим управляющим компаниям – они будут их реинвестировать для извлечения дохода. При этом и фонд, и стратегию гражданин может выбрать сам, пояснил финансист.

Программа рассчитана на накопление в течение минимум 15 лет или достижения пенсионного возраста. Раньше вывести деньги можно лишь в исключительных ситуациях – например, если семья потеряла кормильца или участник программы тяжело заболел. При этом страхуются накопления государством через систему страхования, которая в целом схожа с банковскими вкладами, отметил Орлов. Это, по его словам, снижает риски потери средств.

По мнению Орлова, наиболее выгодно вступать в программу людям в возрасте от 25 до 45 лет со стабильным заработком – так они смогут сформировать финансовую подушку. Кроме того, выгодна ПДС самозанятым и предпринимателям, так как может стать для них альтернативой пенсионным схемам.

Также программа подойдет россиянам, которые умеют откладывать деньги на большие цели, считает инвестсоветник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер.

«Государственное софинансирование и налоговые вычеты мотивируют продолжать вносить деньги, а инвестиционный доход может увеличить итоговую сумму, — отметила специалист. — Те, кто ищет защищенные инвестиции, найдут в ПДС свои преимущества: накопления застрахованы государством, что снижает риск потери, даже если фонд столкнется с финансовыми трудностями».

Ранее Сбер предложил создать шлюз для программы долгосрочных сбережений.