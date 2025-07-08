Россиянам пообещали зарплаты более 130 тыс. рублей

Средняя зарплата россиян в 2027 году превысит 130 тыс. рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2024 году средняя зарплата превысила 89 тыс. рублей, в первом квартале 2025 года уже была преодолена отметка в 92 тыс. рублей. Это на 14,5% больше показателей первого квартала 2024 года. Я думаю, что в текущем 2025 году по показателю средней зарплаты удастся преодолеть отметку в 105 тыс. рублей, а в следующем 2026 году — в 118 тысяч рублей, в 2027 году — 130 тыс. рублей. Я уверен, что рост средних зарплат в 2025–2027 годы будет идти темпами, которые будут значительно выше инфляции. Соответственно, мы будем видеть рост зарплат в реальном выражении вне зависимости от уровня роста цен. На рост средних зарплат в реальном выражении будут оказывать, прежде всего, увеличение минимального размера оплаты труда, ситуация на рынке труда, особое внимание к технологической трансформации производственных процессов», — отметил Балынин.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей, он увеличился по сравнению с прошлым годом на 16,6%. На следующий год ожидается, что МРОТ превысит 27 тыс. рублей (+20% к 2025 году). Балынин уточнил, что при повышении МРОТ растут зарплаты в среднем по стране.

Он добавил, что ситуация на рынке труда связана как с дефицитом работников отдельных профессиональных групп, так и существующим огромным спросом на высококвалифицированные кадры во всех видах деятельности. Для наращивания темпов развития отечественного производства крайне важно активное внедрение современных технологий и их постоянное обновление, уверен Балынин. В связи с этим важна концентрация на привлечении работников, способных его обеспечивать. Это все оказывает влияние на увеличение размеров зарплатных предложений, заключил экономист. Он добавил, что работодатели могут активно задействовать и другой арсенал инструментов, помимо зарплаты, — предоставление корпоративных пенсионных программ или корпоративных программ оказания дополнительной поддержки работникам, имеющих детей.

Ранее сообщалось, что россияне хотят больше свободного времени вместо доплаты за рабочие часы.