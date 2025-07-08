На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали зарплаты более 130 тыс. рублей

Экономист Балынин: средняя зарплата россиян превысит 130 тыс. рублей в 2027 году
close
Depositphotos

Средняя зарплата россиян в 2027 году превысит 130 тыс. рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2024 году средняя зарплата превысила 89 тыс. рублей, в первом квартале 2025 года уже была преодолена отметка в 92 тыс. рублей. Это на 14,5% больше показателей первого квартала 2024 года. Я думаю, что в текущем 2025 году по показателю средней зарплаты удастся преодолеть отметку в 105 тыс. рублей, а в следующем 2026 году — в 118 тысяч рублей, в 2027 году — 130 тыс. рублей. Я уверен, что рост средних зарплат в 2025–2027 годы будет идти темпами, которые будут значительно выше инфляции. Соответственно, мы будем видеть рост зарплат в реальном выражении вне зависимости от уровня роста цен. На рост средних зарплат в реальном выражении будут оказывать, прежде всего, увеличение минимального размера оплаты труда, ситуация на рынке труда, особое внимание к технологической трансформации производственных процессов», — отметил Балынин.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей, он увеличился по сравнению с прошлым годом на 16,6%. На следующий год ожидается, что МРОТ превысит 27 тыс. рублей (+20% к 2025 году). Балынин уточнил, что при повышении МРОТ растут зарплаты в среднем по стране.

Он добавил, что ситуация на рынке труда связана как с дефицитом работников отдельных профессиональных групп, так и существующим огромным спросом на высококвалифицированные кадры во всех видах деятельности. Для наращивания темпов развития отечественного производства крайне важно активное внедрение современных технологий и их постоянное обновление, уверен Балынин. В связи с этим важна концентрация на привлечении работников, способных его обеспечивать. Это все оказывает влияние на увеличение размеров зарплатных предложений, заключил экономист. Он добавил, что работодатели могут активно задействовать и другой арсенал инструментов, помимо зарплаты, — предоставление корпоративных пенсионных программ или корпоративных программ оказания дополнительной поддержки работникам, имеющих детей.

Ранее сообщалось, что россияне хотят больше свободного времени вместо доплаты за рабочие часы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами