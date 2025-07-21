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Россия поможет Абхазии в строительстве медицинского кластера

Новак: РФ поможет Абхазии с инвестициями в строительство медицинского кластера
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Sergei Afanasev/Shutterstock/FOTODOM

Россия окажет финансовую помощь Абхазии для строительства современного медицинского кластера. Об этом сообщил заместитель председателя российского правительства Александр Новак, передает ТАСС.

«Со стороны России будет помощь оказана для того, чтобы инвестиции были обеспечены», — сказал Новак журналистам.

По его словам, в республике построят «очень современное учреждение здравоохранения».

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, граждане Абхазии и Южной Осетии, имеющие российское гражданство, смогут получить паспорт РФ в своих республиках.

Новые правила действуют до 1 августа 2028 года. Они распространяются на лиц, получивших российское гражданство до 26 августа 2008 года.

В начале июля в Ассоциации туроператоров России заявили, что Абхазия зарабатывает на российских туристах до 60 млрд рублей в год, что в три раза больше бюджета самой республики.

Ранее туристам из РФ назвали основные ошибки в поведении, раздражающие жителей Абхазии.

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