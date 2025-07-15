Стало известно, что именно раздражает жителей Абхазии в российских туристах

Поведение приехавших на отдых в Абхазию российских туристов может сильно не понравиться местному населению. Об этом сообщает издание «Интересная Россия».

Основной претензией абхазов к россиянам является неуважение к вековым традициям. Общество в Абхазии глубоко патриархально, здесь особенно трепетно относятся к старшим, к национальным символам, к семейным ценностям. И если туристы из России, не вникая в эти тонкости, позволяют себе грубость, высокомерие или просто пренебрежительный тон, это вызывает крайне отрицательную ответную реакцию.

Кроме того, абхазы почти сакрально относятся к своей природе. И остающиеся после пляжного отдыха горы мусора, окурки и пустые бутылки становятся серьезным раздражителем.

Также местным жителям не нравится, когда россияне появляются в магазинах или храмах в пляжной одежде, громко шумят и употребляют алкоголь в неподобающих местах.

9 июля директор частного Фонда Кино Абхазии Александр Басария извинился за то, что назвал туристов из России «угрозой нацбезопасности» республики.

Ранее в Абхазии в несколько раз увеличили штраф за появление на улице в купальнике.