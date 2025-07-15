На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что именно раздражает жителей Абхазии в российских туристах

Туристам из РФ назвали основные ошибки в поведении, раздражающие жителей Абхазии
true
true
true
close
Yulia Raneva/Shutterstock/FOTODOM

Поведение приехавших на отдых в Абхазию российских туристов может сильно не понравиться местному населению. Об этом сообщает издание «Интересная Россия».

Основной претензией абхазов к россиянам является неуважение к вековым традициям. Общество в Абхазии глубоко патриархально, здесь особенно трепетно относятся к старшим, к национальным символам, к семейным ценностям. И если туристы из России, не вникая в эти тонкости, позволяют себе грубость, высокомерие или просто пренебрежительный тон, это вызывает крайне отрицательную ответную реакцию.

Кроме того, абхазы почти сакрально относятся к своей природе. И остающиеся после пляжного отдыха горы мусора, окурки и пустые бутылки становятся серьезным раздражителем.

Также местным жителям не нравится, когда россияне появляются в магазинах или храмах в пляжной одежде, громко шумят и употребляют алкоголь в неподобающих местах.

9 июля директор частного Фонда Кино Абхазии Александр Басария извинился за то, что назвал туристов из России «угрозой нацбезопасности» республики.

Ранее в Абхазии в несколько раз увеличили штраф за появление на улице в купальнике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами