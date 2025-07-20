На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: «Газпромнефть» запретила проносить на свои заводы устройства с GPS

Baza: «Газпромнефть» ввела штраф в 100 тыс. рублей за телефоны с GPS на заводах
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Российская компания «Газпромнефть» ввела штраф до 100 тыс. рублей за попытку пронести на нефтеперерабатывающий завод устройства с GPS, сообщает Telegram-канал Baza. Он ссылается на приказ, подписанный генеральным директором Омского НПЗ.

По данным канала, новые правила были введены 14 июля.

«Теперь работникам запрещено приносить смартфоны, въезжать на территорию на автомобилях с включенным GPS и использовать любую технику, передающую геолокацию», — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что для обычных работников был установлен штраф в 5 тыс. рублей, а для представителей подрядных организаций — 100 тыс. рублей. При этом нововведения не распространяются на кнопочные телефоны, если в них нет встроенной GPS.

Журналисты канала отметили, что новые правила ввели из-за угроз для объектов топливно-энергетической сферы, чтобы усилить меры безопасности на предприятиях.

А августе 2024 года на Омском НПЗ произошел пожар. Его площадь достигала 1 тыс. квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек, один из них не выжил. В Ростехнадзоре заявил, что причина случившегося — взрыв газового баллона при ремонте оборудования комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал НПЗ в Краснодарском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами