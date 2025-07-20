СМИ: «Газпромнефть» запретила проносить на свои заводы устройства с GPS

Baza: «Газпромнефть» ввела штраф в 100 тыс. рублей за телефоны с GPS на заводах

Российская компания «Газпромнефть» ввела штраф до 100 тыс. рублей за попытку пронести на нефтеперерабатывающий завод устройства с GPS, сообщает Telegram-канал Baza. Он ссылается на приказ, подписанный генеральным директором Омского НПЗ.

По данным канала, новые правила были введены 14 июля.

«Теперь работникам запрещено приносить смартфоны, въезжать на территорию на автомобилях с включенным GPS и использовать любую технику, передающую геолокацию», — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что для обычных работников был установлен штраф в 5 тыс. рублей, а для представителей подрядных организаций — 100 тыс. рублей. При этом нововведения не распространяются на кнопочные телефоны, если в них нет встроенной GPS.

Журналисты канала отметили, что новые правила ввели из-за угроз для объектов топливно-энергетической сферы, чтобы усилить меры безопасности на предприятиях.

А августе 2024 года на Омском НПЗ произошел пожар. Его площадь достигала 1 тыс. квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек, один из них не выжил. В Ростехнадзоре заявил, что причина случившегося — взрыв газового баллона при ремонте оборудования комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал НПЗ в Краснодарском крае.