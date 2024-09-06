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В Ростехнадзоре назвали причину пожара на Омском НПЗ

Ростехнадзор: взрыв баллона при ремонте установки привел к пожару на Омском НПЗ

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Взрыв газового баллона при ремонте оборудования комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ стал причиной пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), произошедшем 26 августа. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на отчет местного управления Ростехнадзора.

По информации ведомства, специалисты подрядной организации — ООО «Нефтехимремонт» — осуществляли разборку теплообменника установки с демонтажом пучка.

«При ведении опасных работ произошел взрыв газовоздушной смеси в районе колонны поз. С-304 с последующим возгоранием», — сказано в отчете.

В ведомстве также заявили, что комиссия Ростехнадзора, которая расследует обстоятельства и причины аварии, продолжает работу.

Днем 26 августа на Омском НПЗ произошел пожар. Его площадь достигала 1 тыс. квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек, один из них не выжил.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания на НПЗ в Омске.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел пожар.

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