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В МИД РФ высказались об альтернативе доллару в БРИКС

Рябков: никто в БРИКС не ставит вопрос о замене доллара
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару. Вместо этого разрабатывает переход на расчеты в национальных валютах. Об этом дипломат рассказал в интервью казахстанскому эксперту, журналистке и автору документальных фильмов Акмарал Баталовой, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что в течение последних лет из-за блокирующих санкций Российскую Федерацию лишили возможности пользоваться долларом в очень многих расчетах.

«Альтернатива в переходе на расчеты в национальных валютах — это тот путь, по которому мы внутри БРИКС движемся», — отметил Рябков.

По его словам, в расчетах с партнерами по объединению Россия уже превысила планку в 90% всех транзакций, которые обслуживаются в национальной валюте.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что БРИКС угасает после его угроз ввести пошлины в 10% против участников объединения. Он полагает, что США не могут себе позволить, чтобы американский доллар слабел, однако, если бы страной правил «болван, как последний, он бы допустил» ослабление национальной валюты, намекая на экс-президента США Джо Байдена.

Ранее в Госдуме оценили слова Трампа об увядающей роли БРИКС.

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