В Госдуме заявили, что Евросоюз «обязательно пожалеет» о санкциях против России

Евросоюз «обязательно пожалеет» о решении продолжать санкционное давление на Россию, поскольку введение ограничений прежде всего отразится на гражданах европейских стран. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Юрий Нестеренко.

«Евросоюз продолжает плодить безрассудные решения, за которые со временем обязательно пожалеет, так как санкционная политика, прежде всего, наносит удар по благосостоянию населения их же стран», — подчеркнул он.

На фоне рестрикций Запада экономика РФ перестроилась, указал депутат, а бизнес сумел адаптироваться к новым условиям, поэтому США и Евросоюзу так и не удалось нанести России сильный экономический урон.

Новый 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вступил в силу 19 июля. В него вошли снижение цены на российскую нефть до 47,6$ за баррель, санкции против 105 танкеров, запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками», внесение в черный список еще 22 банков и полный запрет финансовых операций ЕС с российскими финансовыми организациями под санкциями.

Ранее сообщалось, что под санкции ЕС попали десятки российских банков.