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Глава Сбербанка оценил ситуацию в экономике России

Глава Сбербанка Греф сравнил ситуацию в экономике России с «идеальным штормом»
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Пресс-служба Сбера

Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм». Об этом он сообщил во время делового завтрака на полях Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

По его словам, на внутреннем рынке сейчас наблюдается сразу несколько серьезных проблем. В частности, высокие реальные процентные ставки мешают бизнесу инвестировать, что может замедлить экономический рост. Кроме того, Греф отметил, что курс рубля находится далеко от равновесного значения — по его мнению, сбалансированный курс должен составлять более 100 рублей за доллар, тогда как сейчас он держится на уровне 78–79 рублей.

Среди других вызовов он также назвал острую нехватку рабочей силы, что дополнительно осложняет ситуацию в экономике.

Накануне глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, обращаясь к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной на сессии ПМЭФ, попросил от нее «немного любви к экономике». По его словам, обсуждение инфляции не должно скатываться в крайности, когда «либо 4%, либо как в Турции». Есть и промежуточные варианты, которые необходимо обсуждать, заявил министр.

Ранее Греф высоко оценил политику Центробанка России.

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