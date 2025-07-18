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Угольным компаниям могут дать отсрочку по налогам и взносам на 63 млрд рублей

Минфин: угольные компании могут получить отсрочку платежей на 63 млрд рублей
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Сумма отсрочки по налоговым и страховым платежам для угольных компаний может достичь 63 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов РФ.

В ведомстве подчеркнули, что точный объем поддержки станет известен после утверждения перечня компаний, соответствующих критериям программы.

«Говорить о конкретных суммах преждевременно до фиксации списка получателей поддержки», — уточнили в Минфине.

15 июля замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов заявил, что в России закрыто или находится на грани закрытия 51 угольное предприятие. По словам чиновника, ситуация в угольной отрасли в РФ продолжает ухудшаться.

До этого РБК писало, что аналитики ожидают консолидации угольного рынка из-за кризиса.

По данным экспертов, небольшие угольные компании столкнутся с финансовыми трудностями и не смогут продолжать работу в ближайшие полтора года. Сегодня в России насчитывается около 180 таких компаний. В 2024 году отрасль потеряла 112,8 млрд рублей. Этот показатель был достигнут всего за пять месяцев текущего года.

Ранее в Минэнерго РФ заявили о многомиллиардных убытках в угольной отрасли.

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