Угольный рынок РФ может консолидироваться из-за кризиса

Аналитики ожидают, что угольный рынок консолидируется из-за кризиса, сообщает РБК.

По данным издания, в ближайшие полтора года небольшие угольные компании не смогут работать из-за финансовых трудностей. На сегодняшний день в России работают около 180 угольных компаний. В 2024 году убыток отрасли составил 112,8 млрд рублей. В этом году такого показателя удалось достичь за пять месяцев.

Отмечается, что в самом сложном положении оказались мелкие угольные компании, добывающие дешевый энергетический уголь, так как их экспортная выручка упала сильнее, чем у крупных компаний. В то же время более крупные компании могут компенсировать потери продажей металлургического угля.

Эксперты ожидают, что консолидация пройдет путем поглощения мелких компаний более крупными. Однако это возможно только при недорогих заемных средствах, считает управляющий партнер группы Veta Илья Жарский. В противном случае никто не захочет приобретать убыточные компании.

До этого в Минэнерго заявили, что сальдированный убыток компаний угольной отрасли РФ в 2025 году может составить 300—350 млрд рублей.

Ранее в Минэнерго перечислили перспективные рынки сбыта для российского угля.