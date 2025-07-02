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В Минэнерго РФ заявили о многомиллиардных убытках в угольной отрасли

Минэнерго РФ оценило убытки угольной отрасли в 2025 году в 300—350 млрд рублей
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Global Look Press

В Минэнерго заявили, что сальдированный убыток компаний угольной отрасли РФ в 2025 году может составить 300—350 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

«Ситуация ухудшается. В прошлом году убыток составлял 112,6 млрд руб., за первые пять месяцев мы уже имеем убыток порядка 112 млрд руб.», — сообщил замдиректора департамента Минэнерго РФ Дмитрий Лопатин.

Важную роль в сложившейся ситуации играет значительная закредитованность угольщиков. На сегодняшний день организации набрали кредитов на 1,2 трлн рублей.

29 июня замминистра энергетики Дмитрий Исламов рассказал, что текущих запасов угля России хватит еще на 500—600 лет, а с учетом доразведки — на 1000 лет вперед. По словам Исламова, мир всегда будет использовать данное полезное ископаемое как энергоресурс, несмотря на «зеленую» повестку и мнение ряда мировых экспертов, что оно вскоре вообще исчезнет из энергобаланса.

Ранее в Минэнерго перечислили перспективные рынки сбыта для российского угля.

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