В РФ закрыты или находятся на грани закрытия более полусотни угольных предприятий

Минэнерго: 51 угольное предприятие закрыто или находится на грани закрытия в РФ

Замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов заявил, что в России закрыто или находится на грани закрытия 51 угольное предприятие. Его слова передает РИА Новости.

По словам чиновника, ситуация в угольной отрасли в РФ продолжает ухудшаться.

«По итогам 2024 года убытки достигли 112,6 миллиарда рублей <...> По данным министерства энергетики, в так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, ... шахты и разрезы», — поделился Исламов.

До этого РБК писало, что аналитики ожидают консолидации угольного рынка из-за кризиса.

По данным экспертов, небольшие угольные компании столкнутся с финансовыми трудностями и не смогут продолжать работу в ближайшие полтора года. Сегодня в России насчитывается около 180 таких компаний. В 2024 году отрасль потеряла 112,8 млрд рублей. Этот показатель был достигнут всего за пять месяцев текущего года.

Ранее в Минэнерго перечислили перспективные рынки сбыта для российского угля.