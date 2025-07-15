На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ закрыты или находятся на грани закрытия более полусотни угольных предприятий

Минэнерго: 51 угольное предприятие закрыто или находится на грани закрытия в РФ
true
true
true
close
Global Look Press

Замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов заявил, что в России закрыто или находится на грани закрытия 51 угольное предприятие. Его слова передает РИА Новости.

По словам чиновника, ситуация в угольной отрасли в РФ продолжает ухудшаться.

«По итогам 2024 года убытки достигли 112,6 миллиарда рублей <...> По данным министерства энергетики, в так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, ... шахты и разрезы», — поделился Исламов.

До этого РБК писало, что аналитики ожидают консолидации угольного рынка из-за кризиса.

По данным экспертов, небольшие угольные компании столкнутся с финансовыми трудностями и не смогут продолжать работу в ближайшие полтора года. Сегодня в России насчитывается около 180 таких компаний. В 2024 году отрасль потеряла 112,8 млрд рублей. Этот показатель был достигнут всего за пять месяцев текущего года.

Ранее в Минэнерго перечислили перспективные рынки сбыта для российского угля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами