Китай предупредил ЕС о возмездии за санкции на свои банки

МИД КНР неоднократно призывал Евросоюз не вводить санкции против своих банков. Об этом пишет South China Morning Post.
Как пишет издание, в рамках последнего пакета санкций ограничениям подверглись два небольших китайских банка — Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank.
По данным SCMP, санкции могут спровоцировать возмездие со стороны Китая, который в последние недели «интенсивно лоббировал за кулисами» отказ от этой меры.
«Во время встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в этом месяце министр иностранных дел Китая Ван И «три или четыре раза» предупреждал ее об ответе на включение банков в санкционные списки», — сообщило издание.
Каким будет возможное возмездие Китая, не уточняется.
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций в отношении России ввел ограничения против семи китайских и четырех турецких компаний.
После включения двух китайских банков в санкционные списки Евросоюза МИД Китая выступил «против незаконных односторонних санкций».
Ранее в Китае высказались о санкционном давлении США против РФ.