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Китай предупредил ЕС о возмездии за санкции на свои банки

SCMP: МИД КНР неоднократно призывал ЕС не вводить санкции против своих банков
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Bai Xuefei/Global Look Press

МИД КНР неоднократно призывал Евросоюз не вводить санкции против своих банков. Об этом пишет South China Morning Post.

Как пишет издание, в рамках последнего пакета санкций ограничениям подверглись два небольших китайских банка — Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank.

По данным SCMP, санкции могут спровоцировать возмездие со стороны Китая, который в последние недели «интенсивно лоббировал за кулисами» отказ от этой меры.

«Во время встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в этом месяце министр иностранных дел Китая Ван И «три или четыре раза» предупреждал ее об ответе на включение банков в санкционные списки», — сообщило издание.

Каким будет возможное возмездие Китая, не уточняется.

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций в отношении России ввел ограничения против семи китайских и четырех турецких компаний.

После включения двух китайских банков в санкционные списки Евросоюза МИД Китая выступил «против незаконных односторонних санкций».

Ранее в Китае высказались о санкционном давлении США против РФ.

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