Китай предупредил ЕС о возмездии за санкции на свои банки

SCMP: МИД КНР неоднократно призывал ЕС не вводить санкции против своих банков

МИД КНР неоднократно призывал Евросоюз не вводить санкции против своих банков. Об этом пишет South China Morning Post.

Как пишет издание, в рамках последнего пакета санкций ограничениям подверглись два небольших китайских банка — Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank.

По данным SCMP, санкции могут спровоцировать возмездие со стороны Китая, который в последние недели «интенсивно лоббировал за кулисами» отказ от этой меры.

«Во время встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в этом месяце министр иностранных дел Китая Ван И «три или четыре раза» предупреждал ее об ответе на включение банков в санкционные списки», — сообщило издание.

Каким будет возможное возмездие Китая, не уточняется.

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций в отношении России ввел ограничения против семи китайских и четырех турецких компаний.

После включения двух китайских банков в санкционные списки Евросоюза МИД Китая выступил «против незаконных односторонних санкций».

Ранее в Китае высказались о санкционном давлении США против РФ.