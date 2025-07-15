В Китае осудили санкционное давление США на РФ

МИД КНР: санкционное давление на Россию не способно решить конфликт на Украине

Санкции США против России не способствуют урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции «длинной руки», тарифные войны и давление не помогут решению проблемы», — сказал дипломат.

В МИД КНР подчеркнули, что диалог и переговоры — единственный путь к урегулированию украинского конфликта.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования на Украине. По словам главы Белого дома, он планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины против российской стороны, если вопрос украинского конфликта не разрешится в течение 50 дней.

Также Трамп заявил, что США и Евросоюз достигли соглашения о поставках оружия Украине. По условиям соглашения, Соединенные Штаты будут заниматься производством вооружения, а финансовое обеспечение поставок возьмет на себя Европа. Координация поставок будет осуществляться НАТО и постпредом США при объединении Мэттью Уитакером.

Ранее в России рассказали, почему 100-процентные санкции Трампа не будут работать.