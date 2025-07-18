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В МИД России прокомментировали попытки Запада снижать потолок цен на нефть

Грушко: попытки Запада снижать потолок цен на нефть оказались неэффективными
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Попытки Запада по снижению потолка цен на нефть оказались безрезультатными. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, включение в 18-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) запрета на трубопроводы проекта «Северный поток» и ограничений в фиксации потолка цен на нефть — не первая попытка Запада надавить на Россию таким образом.

»... известно, что у них ничего из этого не получилось <...> мы уже приобрели достаточно стойкий иммунитет к разного рода санкциям, освоили различного рода методы борьбы с этими санкциями», — сказал дипломат.

Грушко отметил, что речь идет об ограничениях в отношении продуктов с высоким уровнем востребованности на глобальном рынке. Кроме того, он подчеркнул, что своими действиями ЕС наносит ущерб самому себе. В частности, по его мнению, это касается запрета на операции с «Северным потоком».

Замглавы МИД также сообщил о том, что Россия не исключает контрмеры в ответ на новый пакет антироссийских санкций, введенный Евросоюзом (ЕС).

18 июля Совет Евросоюза ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.

Ранее в ЕС сообщили о более чем 2,5 тыс. человек в списке санкций против России.

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