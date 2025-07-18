В МИД России прокомментировали попытки Запада снижать потолок цен на нефть

Попытки Запада по снижению потолка цен на нефть оказались безрезультатными. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, включение в 18-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) запрета на трубопроводы проекта «Северный поток» и ограничений в фиксации потолка цен на нефть — не первая попытка Запада надавить на Россию таким образом.

»... известно, что у них ничего из этого не получилось <...> мы уже приобрели достаточно стойкий иммунитет к разного рода санкциям, освоили различного рода методы борьбы с этими санкциями», — сказал дипломат.

Грушко отметил, что речь идет об ограничениях в отношении продуктов с высоким уровнем востребованности на глобальном рынке. Кроме того, он подчеркнул, что своими действиями ЕС наносит ущерб самому себе. В частности, по его мнению, это касается запрета на операции с «Северным потоком».

Замглавы МИД также сообщил о том, что Россия не исключает контрмеры в ответ на новый пакет антироссийских санкций, введенный Евросоюзом (ЕС).

18 июля Совет Евросоюза ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.

Ранее в ЕС сообщили о более чем 2,5 тыс. человек в списке санкций против России.