Стала известна стоимость прямого перелета из Москвы в Северную Корею

«Туту»: билет на прямой рейс Москва — Пхеньян может стоить от 60-70 тыс. руб.

Билет на прямой рейс из Москвы в Пхеньян в КНДР может стоить от 60-70 тыс. руб. Об этом ТАСС сообщили в сервисе бронирования «Туту».

Руководитель маркетинга компании Екатерина Долгих отметила, что стоимость перелета с пересадками может быть дешевле — от 40 тыс. руб.

По ее словам, спрос на путешествия в Северную Корею остается невысоким.

«Логистика станет проще, но глобально ничего не меняется, ведь попасть в КНДР можно только в составе организованной туристической группы», — пояснила специалист.

25 июня поезд с вагоном из Пхеньяна прибыл на Ярославский вокзал в Москве впервые за пять лет после приостановки железнодорожного сообщения в связи с пандемией коронавируса. Пассажиров там не было.

Пассажирское ЖД-сообщение между странами возобновилось 17 июня. В этот день из Пхеньяна отправился состав, один из вагонов которого двинулся от границы в Уссурийск поездом № 651. Там его включили в состав фирменного поезда «Россия». 19 июня он прибыл в Хабаровск.

Ранее депутат назвал развитие туризма основной целью ж/д сообщения с КНДР.