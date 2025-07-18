Новый премьер Украины поприветствовала принятие 18-го пакета санкций ЕС против РФ

svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко поприветствовала принятие 18-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Мы приветствуем последний пакет санкций Евросоюза и благодарны всем, кто сделал это возможным. Нацеленный на корабли, банки и сети, которые поддерживают российскую войну, этот пакет мер усиливает давление там, где это необходимо», — написала премьер Украины.

Свириденко добавила, что «еще многое предстоит сделать в плане мер, которые помогут приблизить мир».

18 июля Совет ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций.

В него вошли ограничения против российских судов, перевозящих нефть, меры в отношении ряда банков, расширение черного списка физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз начал разработку 19-го пакета санкций в отношении России.

Ранее Словакия согласилась на принятие новых санкций ЕС против РФ после «уступок».