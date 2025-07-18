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Сенатор предложила улучшить семейную ипотеку

Сенатор Епифанова: увеличение площади жилья по семейной ипотеке улучшит программу
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Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Семейную ипотеку можно улучшить с помощью трех шагов, заявила «Газете.Ru» cенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Во-первых, для обновления семейной ипотеки необходимо увеличить максимально доступную площадь жилья и размер кредитных средств, ориентируясь на потребности растущих семей. В текущих условиях квартиры, приобретаемые по данной программе, зачастую не обеспечивают достаточный комфорт для семей с несколькими детьми, что сдерживает желание заводить новых. Увеличение параметров ипотеки позволит семьям сразу выбирать более просторное жилье, что создаст реальные возможности для расширения семейного состава», — отметила Епифанова.

По ее словам, вторым шагом должно стать снижение финансового бремени и повышение гибкости условий возврата ипотечных займов. Епифанова подчеркнула, что жесткие выплаты и высокие процентные ставки по ипотеке становятся серьезным препятствием для молодых семей, затрудняя планы по увеличению числа детей. Возможность снижения ставок, продления сроков кредитования или реструктуризации займов позволит смягчить финансовую нагрузку и сделает ипотеку более доступной и удобной в обслуживании, уверена сенатор.

Третий шаг — усилить региональную ориентацию ипотечных программ и расширить использование материнского капитала и других социальных средств для улучшения жилищных условий. Епифанова пояснила, что ограничение выдачи ипотеки по месту регистрации заемщика упростит контроль за реализацией программы и повысит эффективность региональных социальных инициатив.

«Расширение возможностей применения дополнительных выплат создаст дополнительные стимулы для семей рожать детей и улучшат качество жизни. Такой комплекс мер поможет сделать семейную ипотеку не просто кредитом на покупку жилья, а инструментом поддержки демографического роста», — заключила сенатор.

Правительство думает над тем, как модернизировать семейную ипотеку, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 9 июля. По ее словам, тех квадратных метров, которые семьи покупают в ипотеку в том числе за счет маткапитала, «недостаточно» для того, чтобы завести еще детей.

Ранее Епифанова призвала проверить, живут ли заемщики по семейной ипотеке в купленном жилье.

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