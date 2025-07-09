В России могут провести модернизацию семейной ипотеки

Правительство России рассматривает возможность модернизации семейной ипотеки. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова передает ТАСС.

По ее словам, модернизация может быть проведена из-за высокого уровня закредитованности молодых семей, который не дает им задуматься о последующих детях.

«Это очень серьезная проблема, это большой вызов для нас, над которым мы с вами вместе должны работать», — заявила Голикова.

Вице-премьер добавила, что вопрос модернизации семейной ипотеки прорабатывается Министерством строительства, а также Министерством финансов. Голикова подчеркнула, что квадратных метров, которые приобретают молодые семьи в ипотеку, в том числе за счет средств материнского капитала, зачастую оказывается недостаточно.

До этого замминистра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что жители Донбасса и других новых российских регионов активно пользуются программой льготной ипотеки под 2% годовых. С начала действия программы было выдано 4,4 тыс. кредитов на общую сумму 22,1 млрд рублей, отметил чиновник.

Ранее россиянам назвали плюсы и минусы ипотеки на 25–30 лет.